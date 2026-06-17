Šteta oko 1000 evra! Janjuš se izjadao Toši zbog Vanjinog napada, pa doneo odluku: PONOVO LIBERO! (VIDEO)

Nije mu svejedno!

Marko Janjušević Janjuš ispričao je robotu Toši na koje je probleme naišao sa Vanjom Živić.

- Au kakva noć - rekao je Toša.

- Ludilo! Imao sam i ja malih nesuglasica, ali ovo dalje ne znam šta se desilo. Budim se u pola deset i vidim obezbeđenje, nisam ni znao da je haos bio - rekao je Janjuš.

- Gde je Filip, dezorijentisano lice i Duška? Ne znam da li zove levu ili desnu Duškinu s*su Aneli? - rekao je Toša.

- Njemu je falio zagrljaj. Aneli me jutros budila, pita što sam raskinuo. Ona je zabrinuta. Vidim da joj je teško palo kad je Filip igrao sa Dušicom - rekao je Janjuš.

-Gde si Aneli, dođi - rekao je Toša.

- Ja zaspala, kad neko na vratima zove. Njih dvoje stoje... Ona tužna plače, ne zna gde je. Stajala je na vratima i molila me da uđe. Ja krenula da joj dam vode, a on pao na pod kao palačinka. Molio me da uđe da spava na vratima, ja ga jedva isterala. Ti vodi računa o pasti i što si mi između dve glave govorio da me voliš - rekla je Aneli.

- Kako je došlo do akcije sa pastom? - pitao je Toša.

- Šteta oko 1000 evra, ali šta da radim. Videću da povratim nešto, osigurano je. Devojka ima ozbiljne prebačaje, ja to vidim. Stvarno to nije sinoć bilo. Sad sam libero i izlazim kao slobodan muškarac. Jesam se zaljubio, zavoleo sam je i sve mi ovo teško pada - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić