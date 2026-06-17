KRŠ I LOM! Boginja izlupala Bori ceo karton jaja dok se tuširao, on doživeo pomračenje i gađao je šamponom! (VIDEO)

Obezbeđenje ima pune ruke posla!

Bora Santana i Tanja Stijelja Boginja ponovo su zaratili, zbog čega je ona njemu izlupala ceo karton jaja dok se kupao.

- Ajde dr*ljo ustaj! Nećeš ti meni da psujem mamu i tatu. Samo da se obučem, j*baću mamu i tebi. Vi mene šaljete u zatvor iz čista mira, j*baću vam mamu - rekao je Bora.

- Uhvatio me za p*čku! - rekla je Boginja.

- Rod ti j*bem, sve što imaš i živo i mrtvo ti j*bem. Sve će vam leteti! - vikao je Bora.

- Ma boli me uvo za sve! Izašao si iz zatvora i polio si me - rekla je Boginja.

Onda je Boginja ušla u kupatilo dok se Bora kupa i nalupala mu ceo karton jaja u tuš kabinu, a on ju je zauzvrat gađao šamponom.

Autor: A.Anđić