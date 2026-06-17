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Hitno oglašavanje Velikog šefa: Takmičarima poslao jasnu poruku, oni nemaju mnogo vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Moraju biti brzi!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i ovim putem takmičare ''Elite 9'' obavestio da je neophodno da se prijavi 23 dobrovoljca kako bi odigrali igricu.

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- Neka se odmah prijavi 23 dobrovoljaca koji su spremni da odgovore na izazov Velikog šefa. Kada se prijave svi dobrovoljci, vođa treba jasno i glasno da izgovori njihova imena kako ne bi bilo zabune u tome ko se prijavio, a ko ne. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Foto: TV Pink Printscreen

Matora, Boginja, Sara, Murat, Janjuš, Vanja Prodanović, Jakšićka, Hana, Mića, Dača, Dragana, Nerio, Luka, Aneli, Dušica, Anđelo, Terza, Uroš, Sofija, Dača, Pevačica, Teodora, Stanija, Bebica i Milena - rekla je Aneli.

Autor: N.P.

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