Hitno oglašavanje Velikog šefa: Takmičarima poslao jasnu poruku, oni nemaju mnogo vremena! (VIDEO)

Moraju biti brzi!
Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i ovim putem takmičare ''Elite 9'' obavestio da je neophodno da se prijavi 23 dobrovoljca kako bi odigrali igricu.
- Neka se odmah prijavi 23 dobrovoljaca koji su spremni da odgovore na izazov Velikog šefa. Kada se prijave svi dobrovoljci, vođa treba jasno i glasno da izgovori njihova imena kako ne bi bilo zabune u tome ko se prijavio, a ko ne. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.
Matora, Boginja, Sara, Murat, Janjuš, Vanja Prodanović, Jakšićka, Hana, Mića, Dača, Dragana, Nerio, Luka, Aneli, Dušica, Anđelo, Terza, Uroš, Sofija, Dača, Pevačica, Teodora, Stanija, Bebica i Milena - rekla je Aneli.
Autor: N.P.