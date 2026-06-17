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Takmičari na teškom zadatku: Čak 23 takmičara će se danas boriti za nagradu u ovoj igri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije im lako, ali su oduševljeni!

Veliki šef poslao je takmičarima ''Elite 9'' još jedno pismo na adresu Bele kuće i obavestio ih o pravilima igrice koju će danas igrati, a oni su se odmah bacili na posao.

Draga Elito, vreme je za izazov. Doborovoljci koji su se prijavili da odgovore na izazov Velikog šefa igraće ''muzičke stolice''. Verujem da je većina vas mnogo puta u detinjstvu igrala ovu igru i da znate pravila. Najvažnije je da uvek bude u igri jedna stolica manje nešto što je učesnika koji igraju. Mi ćemo puštati muziku, a svaki put kad muzika stane treba da sednete na stolicu. Neophodno je da dok ide muzika igrate i krećete, a stajanje u mestu je protiv pravila igre. Kako je u igri jedna stolica manje, onaj koji bude najsporiji i najmanje snalažljiv ostaće bez stolice odnosno ispašće iz igre. Stolice su pored bazena gde ćete i igrati igru. Spremite se, pozdrav Veliki šef - glasilo je pismo.

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Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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