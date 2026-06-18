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Otac Maje Marinković u lakovanoj cipeli krije štek sa parama! Pogledajte šokantne kadrove, Taki Marinković kao Dan Bilzerian (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Radomir Marinković Taki, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, živi život punim pljućima, o čemu često svedoče fotografije i snimci na društveni mrežama, a neretko se hvali i svojim zavodničkim umećem. Sada mu je za petama bila ekipa emisije "Paparaco lov", koja se uverila u to šta Taki radi kada misli da ga kamere ne snimaju.

Taki je, naime, skockan od glave do pete došao na jedan gradski događaj, tačnije promociju nove pesme Dije Kostić, bivše zadrugarke, koju je srdačno izljubio i uručio joj buket cveća.

Sve vreme je pušio tompus i ispijao alkoholna pića, a posebnu pažnju su mu privukle atraktivne hostese i promoterke, na čiju lepotu i mladost nije ostao imun.

Foto: TV Pink Printscreen

Taki je paparacima postao sumnjiv te večeri zbog toga što je među prvima napustio zabavu. Platio je parking, a onda stigao u jedan beogradski tržni centar, gde ga je usnimila ekipa "Paparaco lova".

Foto: TV Pink Printscreen

Marinković je otvorio gepek, a potom iz lakovane cipele iz gepeka izvadio tucu para.

Foto: TV Pink Printscreen

U tržnom centru sreo je voditeljku Milicu Kemez, sa kojom se srdačno pozdravio, a potom se bacio u kupovinu nakita na obližnjem pultu, odakle je produžio u jedan poznati restoran, očigledno - na rođendansku proslavu.

Autor: D. T.

#ELITA

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#Taki Marinković

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