Da te neko muvao, bila bi s njim: Janjuš više ne bira reči, Vanju poniženjima zakucao za dno! (VIDEO)

Pandorina kutija se otvara!

Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić nakon gostovanja u radio emisiji ''Amnezija'' porazgovarali su o svom odnosu, prilikom čega je Janjuš posumnjao da je Vanja s njim iz rijalitija.

-Zašto si ušla sa mnom u vezu? - upitao je Janjuš.

- Zato što si mi se svideo i jer sam te napolju zavolela. Ja nisam k*rvetina i sponzoruša, a ni ove sa dva grama mozga. Ne ulazim u vezu tek tako - rekla je Vanja.

- Ušla bi i s nekim drugim da te muvao kao što sam ja. Za jednog sam gledao kako te muvao, a za drugog sam čuo - rekao je Janjuš.

- Je l' ti čuješ šta pričaš? - upitala je Vanja.

- Ja sam u ovom odnosu jedino tebe zavoleo - rekao je Janjuš.

- Meni da nije stalo, mogla sam da odem sto puta odavde. Odlično znaš da jedva čekam da izađem i onda se ti napraviš pametan da me prozivaš na kontu toga što me prozivaju ostali - rekla je Vanja.

Autor: N.P.