Šok nad šokovima: Aneli odbila punomoćje od Asmina jer je tražio uslov da viđa ćerku, pa zbog osude brže-bolje promenila ploču! (VIDEO)

Tenzija rapidno raste!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

Da li misliš da je Asmin toliko lud da ti da punomoć, a ti da mu ne daš dete? Mi gledaoci znamo na šta ste vi Ahmićke spremne!

- Gledaoci nas ne poznaju, nas Ahmičke. Mene mogu poznavati jer mene gledaju. Mislim da se to odnosi na konto mene, ne znam na šta sam ja spremna. Ja nisam spremna ni na šta. Moja porodica nije bila deo rijalitija. Moja sestra i moj brat i moja majka nisu gledani na televiziji, oglašavali su se samo kad su mene branili. Ako gledaoci ne podržavaju da ja dobijem papir, sram ih bilo! ako žele da jedna curica nema papire, ne znam kako ću je upisati u školu - rekla je Aneli.

- Ljudi su videli na šta su sve spremne samo kod Nerija i Hane. Sita nije samo tebe branila, nego je pljuvala sve redom. Ja čekam advokata i napisao bih punomoć kako ja hoću - rekao je Asmin.

- Ne treba mi punomoć, to su ultimatumi. Njega ću javno linčovati! - rekla je Aneli.

- Dobiće punomoć, a onda ću da vidim kako će da bude odnos sa mnom. Kako ja budem viđao Noru tako će biti i punomoć - rekao je Asmin.

- Neka ja budem najgora. Treba mi punomoć - rekla je Aneli.

- Dobiće punomoć za tu, da putuje sa Groficom za Beograd, a onda ćemo da vidimo kako dalje funkcionišemo - rekao je Asmin.

- Aneli je sad pokazala da joj je bitnije šta Sita i Grofica misle o tome. Ona je njima klasičan bankomat! - rekao je Ivan.

- I dalje želim papir - rekla je Aneli.

- Jako je čudno. Asmin nije lud, on je lud samo u ljubavnim odnosima. On nije glup čovek ni malo! Dpsta njih je reklo i super i bravo, a ja kažem da je to najgori korak 20 dana pred kraj. Mala Nora će doći u studio i zagrliće je tata i biće sa mamom i šta sutradan?! Ako će njihov odnos nastaviti da bude bolestan nije dobro! Ja bih isto uradio kao on. Dao bih punomoć, ali da viđam dete! - rekao je Janjuš.

- Kako vas nije sramota p*čke jedne?! Neka moja majak prestaje da e oglašava, ja joj zabranjujem! - skočila je Aneli.

-Daj mu dete nek pokaže kakav je tata! Šta te boli k*rac šta kažu, odmah potpiši! Nek ga vodi kad hoće i nek ga brane njegovi šatro prijatelji. Ja znam da je on nikakva čovek, otac i muž. On je najgori na svetu. On je pravi krpak koji samo rokće, ali na vašu žalost on je bio sa vama - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić