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ONA JE SPREMNA NA SVE: Terza i Dača došli do zaključka da bi Kačavenda izdala svakog svog prijatelja, zgroženi njenim ponašanjem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očima ne mogu da je gledaju!

Borislav Terzić Terza i Dača Virijević žestoko su opleli po liku i delu Milene Kačavende.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona(Kačavenda) je spremna i mog oca da izvređa, veruj mi - rekao je Dača.

- Ona je na sve spremna. Ona je terorisala zbog Anite, Janjuša je najstrašnije vređala, a na kraju se sa njim dopisivala, a sa Janjušem je spavala. Po Janjuševoj priči se ona čula sa njim, a sutradan je spavala sa njim - dodao je Terza.

- Ona meni tako nije rekla, da su se čuli par dana, ali nema ni to veze posle koliko je legla. Ne mogu da osudim, ako ima pedeset godina, nije umrla, druga stvar je u pitanju. Stvar je u tome što ona ne poštuje, nikom nije prijatelj - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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