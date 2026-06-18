NE MOGU DA JE GLEDAM NESREĆNU: Matora očajna jer Draganina porodica UNIŠTAVA njihovu sreću: Mislim da će tražiti da ne bude sa mnom (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Jovana Tomić Matora otkrila je Drvetu mudrosti kako se oseća zbog problema koje ima sa Draganom Stojančević u vezi.

- Kako si? - upitalo je Drvo.

- Promenljivo. Utiče sve ovo na mene. Rekla sam joj sinoć da ne želim da pričam o njenim tim problemima, mora sa njima da razgovara. Mora neki period da bude kod kuće, dok se sve ne stiša. Ona meni govori da je odgurujem. Ja je voli, ne želim da raskinem, ali mi je teško da gledam osobu koju volim da je tužna i ima neke svoje velike probleme. Ne mogu da je gledam jer je nesrećna. Ja sam joj rekla da je se neće sigurno odreći, ali da oni verovatno kroz tu ljutnju misle da će je odvratiti od odluke da bude sa mnom. Njena porodica ne mora mene da podržava, ali mi je teško da Draganu gledam kako pati. Na ivici sam živaca, zato je malo tenzično među nama - rekla je Dragana.

- U Beloj kući se priča da si ti dosadila Dragani, pa da se ona zbog toga tako ponaša - reklo je Drvo.

- Ne znam šta učesnici pričaju. Ja slušam to što njen otac priča da sam ja rasturila porodicu, na mene takve stvari utiču, iskrena da budem. Ja sam se jednom prilikom naljutila jer je Dragana pomislila da je ona nešto pričala za njenu porodicu. Moja sestra, koja je brižna prema obema, bila je uvek tu za nas, da pljuje Draganinu porodicu?! Moja porodica nije takva. Ako sam ja takva, oni nisu. Ja ne mogu da rešavam problem koji ima Dragana sa porodicom. Ja sam tu, čekam je da ona to sa njima rešiti - kazala je Matora.

- Šta misliš, kako će se to odvijati? Da li će porodica tražiti od Dragane da ne bude sa tobom? - upitala je Matora.

- Mislim da će to oni tražiti. Ne misle ništa lepo o našem odnosu. E, sad, ako ona ne bude prihvatila da raskine sa mnom, verovatno njen otac neće želeti da se čuje sa njom, a onda nikada u potpunosti ne bi bile srećne. Jedino ako njen otac kaže da mene neće da prihvati, ali da s njom nastavi kontakt, Dragana bi bila mnogo bolje - kazala je Matora.

Autor: S.Z.