Dok Terza žvaće Sofijinu aferu s Danetom, Milica i Barbara se baškare: Spakovale kofere i otišle na more, pogledajte ove bajkovite kadrove (FOTO)

Milica Veličković, bivša učesnica "Elite 8", koja je trudna ušla u rijaliti, porodila se prethodne godine i tako je na svet donela ćerku Barbaru, a sada je podelila jedan zajednički momenat sa naslednicom, dok je njen otac, Borislav Terzić Terza, učesnik aktuelne sezone, čije ime i prezime ne stoji u detetovim papirima!

Milica je, naime, odlučila da, zbog toga što je pretrpela od strane Bore Terzića koji je tada bio u vezi sa Sofijom Janićijević, zbog koje ju je prevario dok je bila trudna, Terzu ne upiše u ćerkine papire kao oca, već stoji "N.N.", što je izazvalo mnoštvo raznih reakcija.

No, ipak, Terza je odlučio da i ove sezone postane učesnik, pa tako ne provodi vreme sa ćerkicom, a slobodno vreme Milica je iskoristila da ode sa Barbarom na more, odakle je podelila kadrove na svom instagram profilu.

"Ne branim im da viđaju dete, sve što on priča ide na njegovu dušu"

Podsetimo, Milica je govoreći za "Premijeru" progovorila o Terzi, njegovom očinstvu, njegovoj porodici, ali i o tome da li će promeniti u Barbarinim papirima podatke, da više ne piše "N.N.", već njegovo ime i prezime.

- Moja Barbara je super. Sve je pametnija, krenula je u vrtić. Ne fali joj ništa, srećna sam jer je zdravi i prava, a kako vreme prolazi, to mi je najvažnije. Čuva je moja baka, nije joj zabranjeno ni da ide kod druge, ali je trenutno kod moje - rekla je ona, a potom je otkrila u kakvim je odnosima sa Terzinom porodicom:

U dobrom smo odnosu. Ne branim ni njemu, a ni njima da vidi dete. U dobrom smo odnosu, što ne znači da ću ja biti sa njim u dobrom odnosu.

Kada je reč o njegovom ponašanju i o tome što je kleknuo i molio je za oproštaj, Milica je istakla da sve što Terza priča, ide na njegovu dušu.

- Sve što on priča, neka ide na njegovu dušu. On je kleknuo, pa posle svašta izgovorio na moj račun. Ne branim mu da viđa dete. Eto, možda me i tuži, jer je rekao da sam mu pare tražila, samo da ne tuži za iznudu(smeh), ne znam - navela je Veličkovićeva, te je tako otkrila da li je razmišljala da promeni to "N.N.":

Mogu ja to da promenim, ali moja ćerka neće nositi njegovo prezime. Dok je on mene vređao u ''Eliti'', naša ćerkica je imala zdravstvene probleme, temperaturu, nije išla u vrtić...

Autor: Nikola Žugić