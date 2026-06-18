PREKO SVEGA SI PREŠLA, TRČIŠ ZA NJIM: Učesnici ponovo stavili Aneli do znanja da se blamira sa Đukićem, Luka izneo nove šok detalje (VIDEO)

Drama!
U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Luku Vujovića.
- Čemu poenta da na nominacijama provlačiš Filipov odnos, kad znaš da Aniti nije problem da bude sa dva drugara, čak i sa dva brata blizanca - glasilo je pitanje.
- Filip i ja treba da pričamo što se tiče našeg odnosa, pogotovo kad su tu nominacije. Isitina je da mi nikakvi prijatelj nismo bili. Filip je tresao bliznakinje, a i ja sam tresao -
- Bolesnik šta spominje - dodao je Filip.
- Na žurci smo videli česte provokacije, šta je razlog tome? - glasilo je pitanje.
- Da želim vezu sa Anđelom, da je on miran, verujte mi imala bih nešto. Ivan me sa svakim muškarcem uhodi - rekla je Stanija.
- Opterećen je sa mnom i Stanijom. Voli da manipuliše ljudima, a sa mnom to ne može. Pokušava da mene i nju isprovocia. Ona mora da zna da je sa Ivanom najbolje onako kako ja radim - rekao je Anđelo.
- Na žalost Anđelo je u pravu. Ovo je boleština ikad ovih ljudi - rekla je Stanija.
- Ja vam ovu žurku nisam prišao koliko se sećam - rekao je Luka.
- Toliko si bio pijam da se ne sećaš - rekao je Anđelo.
- Oni su folirantski par - rekao je Ivan.
- Aneli te je odjavila jer je videla da nema kod tebe promene, a ti si od tuge otišao kod Dušice - glasilo je pitanje.
- Ja sam se samo vratio na fabrička podešavanja - rekao je Filip.
- On je otišao pijan. Ponašaš se kao da imaš 13 godina - rekla je Aneli.
- Kad smo bili okej nikad nisam otišao kod Dušice - rekao je Filip.
- Filip i ja više nismo zaljubljeni jedno u drugo - rekla je Aneli.
- Preko svega si prešla, trćiš Aneli - rekla je Matora.
Autor: Teodora Mladenović