Ana je rođena kao muškarac, a nakon promene pola postala je zavodljiva žena: Frajeri gledaju u njene obline i NE VERUJU

Rijaliti učesnicu Anu Nikolić, koju je domaća publika upoznala i zavolela tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" pod imenom Mika Vasić, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti. Nakon uspešne operacije promene pola, ona je rešila da započne potpuno novo poglavlje u životu i zvanično promeni svoje ime.

Ana je sada na društvenim mrežama podelila fotografiju iz restorana koja je ostavila njene pratioce u čudu. Ona je pozirala u izuzetno atraktivnom i elegantnom izdanju, sedeći za stolom u crnoj košulji sa dubokim dekolteom i tamnim farmerkama.

Ona je pozirala u izuzetno atraktivnom i elegantnom izdanju, sedeći za stolom u crnoj košulji sa dubokim dekolteom i tamnim farmerkama.

Zbog njenog izgleda, šminke i izražene ženstvenosti, mnogi komentarišu kako je prosto neverovatno da je ova atraktivna brineta nekada bila muškarac.

Podsetimo, Ana je o operaciji promene pola javno govorila.

- Kad sam se probudila posle operacije, moje prve reči bile su "Konačno, to sam ja, sad sam srećna". Inače, pre operacije trebalo je hirurg da nas slika da imaju pre i posle sliku, ja kažem "jaoj, nemojte molim vas, ja ne želim. On je rekao: "Ana, mora, treba nam". Ja sam rekla da može samo na sekund, ja se skinem i ponovo pokrijem i on kaže "okej". Ja sam to na sekund skinula i brzo se pokrila, i kažem to je to, ako ste slikali, slikali ste, ako ne ništa. On kaže, okej, slikali smo- rekla je i dodala:

- Posle operacije dođem na kontrolu, vidim njega i ja se sama skinem, bez problema. On kaže: "Šta je Ana, više ne stidiš"...

Tada je rekla i da nije imala odnose do promene pola.

- Da, stidela sam se, nisam to ja bila, nekako ne mogu. Nisam imala odnose dok se nisam operisala, ne mogu da se opustim s dečkom u krevetu, a da se ne skinem gola, nisam to ja. Bilo mi je gadno. Niti sam imala ni želje, ni volje, od tih hormona blokatora muških hormona, opada volja za intimnim odnosima, tako da nisam .

Autor: D. T.