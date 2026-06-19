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Pravo stanje isplivalo na površinu: Alibaba i Luka konačno jedan drugom sasuli istinu u lice, netrpeljivost ne može da se sakrije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Asmin Durdžić i Luka Vujović jedan drugom su sasuli istinu u lice i konačno otkrili šta misle jedan o drugom.

- Ja sam kriv što sam dozvolio neke stvari, ali Luka ne može da se pere - rekao je Alibaba.

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- Ja se ne perem, evo ti si kriv što nisi video Noru - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On i Aneli su hteli meni da pale kuću. Meni ide u korist sve ovo što Luka priča, zato ga i ne napadam - rekao je Alibaba.

- Dete nije htela da vidi Asmina, oni njoj pune glavu. Meni je Nora rekla: ''Taj čovek me ne zanima, zlo od čoveka''. Ja sam onda posle toga odložio Asmina za sutradan i mislio sam da je monstrum, a onda uđe Aneli i ljubi se s njim - rekao je Luka.

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- Zavalili su te klasično - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača ima pravo da je Luka imao izbor i da je mogao da kaže da ne želi da se meša u ovaj odnos - rekao je Ivan.

Autor: N.P.

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