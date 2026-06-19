Veliki šef se hitno oglasio: Učesnici odmah reagovali na novo obaveštenje! (VIDEO)

Otkucao je čas!

Iza učesnika Elite je još jedna burna noć. Emisija „Gledanje snimaka“ donela je niz sukoba, žestokih rasprava i suočavanja, zbog čega su pojedini takmičari do kasno u noć komentarisali događaje koji su uzdrmali Belu kuću.

Međutim, bez obzira na umor i nedostatak sna, jutro je stiglo brže nego što su očekivali. Veliki šef oglasio se tačno na vreme i muzikom probudio učesnike, dajući im znak da je vreme za novi dan i nove izazove.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDE.

Dok su neki odmah ustali iz kreveta, drugi su se teško odvajali od jastuka, pokušavajući da uhvate još koji minut sna nakon iscrpljujuće večeri.

Autor: Teodora Mladenović