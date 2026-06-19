AKTUELNO

Zadruga

Veliki šef se hitno oglasio: Učesnici odmah reagovali na novo obaveštenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Otkucao je čas!

Iza učesnika Elite je još jedna burna noć. Emisija „Gledanje snimaka“ donela je niz sukoba, žestokih rasprava i suočavanja, zbog čega su pojedini takmičari do kasno u noć komentarisali događaje koji su uzdrmali Belu kuću.

Međutim, bez obzira na umor i nedostatak sna, jutro je stiglo brže nego što su očekivali. Veliki šef oglasio se tačno na vreme i muzikom probudio učesnike, dajući im znak da je vreme za novi dan i nove izazove.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su neki odmah ustali iz kreveta, drugi su se teško odvajali od jastuka, pokušavajući da uhvate još koji minut sna nakon iscrpljujuće večeri.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita buđenje

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Veliki šef prekinuo dešavanja i hitno se oglasio: Učesnici odmah reagovali na novo obaveštenje! (VIDEO)

Zadruga

POISKAKALI IZ KREVETA! Veliki šef se HITNO oglasio, učesnici Elite ODMAH reagovali! (VIDEO)

Zadruga

OGLASIO SE VELIKI ŠEF: Učesnici Elite morali odmah da reaguju! (VIDEO)

Zadruga

Hitno obaveštenje u Eliti: Oglasio se Veliki šef! (VIDEO)

Zadruga

OGLASIO SE VELIKI ŠEF: Došao je i taj momenat, učesnici moraju hitno da reaguju! (VIDEO)

Zadruga

Oglasio se Veliki šef: Ovo je važno obaveštenje za sve! (VIDEO)