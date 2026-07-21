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MEGAEKSKLUZIVNO! Velika muzička zvezda peva na tradicionalnoj žurki povodom superfinala Elite 9! Očekuje vas neviđeni spektakl! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Spektakl koji se ne propušta - 21. jula od 21 čas!

Dan nakon spektakularnog finala "Elite 9", TV Pink prirediće tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona "Zadruge'' i ''Elite'', kao i za milionski auditorijum.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Tim povodom na imanje ispred Bele kuće stiže megazvezda Darko Lazić koji će sa svojim bendom prirediti nezaboravni spektakl.

Na bini će mu se nakratko pridružiti i bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić koja će svojim nastupom upotpuniti ionako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić.

Foto: Privatna arhiva

Velika tradicionalna žurka održaće se kao i uvek dan nakon superfinala - 21. jula s početkom od 21 čas. Gledaoci će imati priliku da sve isprate i uživo na kanalu televizije Pink!

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Autor: Pink.rs

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