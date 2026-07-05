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SULTANA PEDALIRALA, PA ŠOKIRALA IZJAVOM! Poršelina otkrila da je bacila u ZAPEĆAK bivšu ljubav, pa priznala da se čuje sa Sofijinim Danetom, a evo da li on finansira njene HIROVE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/privatna arhiva ||

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovao je sa bivšom učesnicom ''Elite 8'' Slađanom Poršelinom Lazić. Ona je na samom početku razgovora otkrila poreklo njenon novca, koje intrigira javnost, o obzirom na to da svakodnevno na svom Instaram profilu objavljuje dešavanja iz svog života, te se iz toga može zaključiti da živi na visokoj nozi.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako si?

- Dobro sam. Bila sam na odmoru u Crnoj Gori, to su mediji veoma lepo ispratili. Jedan dan sam samo u Beogradu, sutra ponovo putujem dalje. Evo, ovde ja boravim kada sam u Beogradu. Trenutno sam u Beogradu na vodi.

Slađo, da li je istina da imaš bogate sponzore? Spekuliše se i da ti je Sofijin dane dao pare, te tako lagodno živiš. Da li je to istina?

- Čujem se sa Danetom. On je jedan veliki gospodin. Nije on meni pazario stan u kom se nalazim. Ja sve finansiram. Otkačila sam i Sultana, nakon što sam uradila nove silikone.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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