KLASA UZ KLASU, NE IDE JEFITNO I SKUPU! Poršelina otkrila da je interesuje samo DUBOK DŽEP, pa pokazala nove grudi od 600 KUBIKA! (VIDEO)

Sivaju cica kao baloni!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa nekadašnjom učesnicom ''Slađom Poršelinom Lazić''. On je posetio luksuzan stan u Beogradu na vodi gde ona trenutno boravi.

Slađo, naširoko se priča o tvojim novim silikonima. Mnoge zanima ko je to platio?

- Ugradila sam 600 kubika. To je Sultan ispratio. Posle moje operacije se on i ja nismo dogovorili šta ćemo dalje i kako ćemo.

Da li si želela da ti bude trajni sponzor, a on na to nije pristao?

- Ne, baš je obrnuto bilo. Sad me trenutno zove jedan prijatelj, piše mi. Što se tiče Sultana, on je davna prošlost. Otvorena sam za nove ljubavi. Možda se trenutno dopisujem sa njim.

Da li je tačno da ti šalju po 300, 400, pa čak i 500 evra, samo da sa njima odeš na kafu?

- Jeste, jer sam uvek bira konkretna. Postoje ljudi, odnosno žene, koje nisu direktne. Onda se žale jer imaju jeftine ponude, putvanja, letovanja i ostalo...neke stvari moraju da se znaju. Skupo uz skupo, klasa uz klasu. Ne može jeftino i skupo. Sultan i ja smo na klimavim nogama, a ja sam otvorena za nove ljubavi. Kod mene je sve skupo i jako.

Autor: S.Z.