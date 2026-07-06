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NIJE VIŠE PORŠELINA, VEĆ AUDI DAMA! Slađana Lazić pokazala besnu mašinu koju je dobila od SPONZORA, pa otkrila cenu novog automobila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ima se može se!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa nekadašnjom učesnicom ''Elite 8'', Slađanom Poršelinom Lazić.

Foto: TV Pink Printscreen

Iza nas je auto, koji je ekskluzivno sponzor kupio Pošelini. Slađo, koliko je koštao ovaj automobil?

Foto: TV Pink Printscreen

- Oko sto pedeset hiljada evra. Moram da kažem da ja nisam skromna. Meni su ovakve stvari dospumne. Joco, želela sam da te u ovom automobilu provozam i da zajedno odemo na kupanje. Ono što moram da kažem i budem iskrena, ovaj auto je jedna trenutna stvar. Ipak sam ja neko ko uvek traži i želi više.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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