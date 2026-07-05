PRODAVALA JE TELO ZA NOVAC, TO JE MOJ SUBJEKTIVNI OSEĆAJ: Poršelina rešeta uvredama, dala sud o aferi BAJADERA, pa žestoko oplela po Aniti Stanojlović (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa nekadašnjom učesnicom ''Elite 8'', Slađanom Poršelinom Lazić. Ona je prokomentarisala jednu od gorućih tema, aferu ''Bajadera''. Naime, ona je otkrila kako gleda na umešanost Anite Stanojlović u čitavu priču.

Poršelina, ponovo se u ''Eliti'' povampirila afera ''Bajadera'', kako ti gledaš na to?

- Ja sam glavna komentatorka postala, jer mene učesnici konstantno pominju. Svi oni koji me vole, a i ne vole, šalju mi sve što se dešava. Ono što mogu da kažem je da su Luka i Anita jedna obična septička jama. Luka je napravio dete da bi bio prva tema. Međutim, kada je Stanija ušla u rijaliti, kraljica, on je pobesneo zbog toga. On je sa svakom s kojom je bio, pravio dete. Sa Aneli je takođe pravio dete, ista priča. Što se Anite tiče, ona je nezrela, imala je u mladosti probleme. Ona i ne zna ko joj je otac, odrekao je se kad je bila mala, skoro da je se i majka odrekla zbog ponašanja. Ona je deo afere ''Bajadera''. Usaglasila bih se sa Dačom, moj subjektivni osećaj je da je ona radila kao prostitutka. Što se mene tiče, ona je jedno nesrećno dete, sa dvadeset i nešto godina je sve stigla. Ona je nemajka.

Kako ti gledaš na aferu ''Bajadera?''

- To su njeni rani radovi. Prodavala je svoje telo za novac, to je moj subjektivni osećaj. Ista priča kao Mina Vrbaški. Anita je radila veoma nemoralne poslove, ja to smatram. Verujem Anđelu Rankvoviću u sve što je rekao, jer je ona bila u peškiriću, izašla iz sobe gde su bila dva muškarca.

Autor: S.Z.