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Vreme je da oni odrede sudbinu ostalih! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH uživo na TV Pink! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo može promeniti tok rijalitija!

Kao i svakog petka, i danas je Veliki šef poslao pismo koje je bilo upućeno isključivo Odabranima, a oni su se odmah okupili za stolom i pročitali pismo pred svima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odabrani, kao što znate petkom je na vama važan zadatak. Sada ćete nominovati jednu osobu kojoj želite da vidite leđa, koja po vašem mišljenju više ne zaslužuje da boravi u Eliti. Ne smete istu osobu nominovati više od dva puta zaredom, takođe nominovani ne može biti deo Odabranih, kao ni vođa, ni jedan od dva potrčka. Strogo je zabranjeno dogovaranje oko nominacija. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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