Ivana Šopić ima telo kao raketa: Voditeljka Elite se skinula u kupaći, vrućim kadrovima usijala mreže! (FOTO)

Mnogi na ovome mogu da joj zavide!

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić važi za jednu od najzgodnijih u svojoj branši, a svoje atribute rado pokazuje. Ona je proteklih dana često bila u kupaćem kostimu, a tople letnje dane iskoristila je da poseti dom takmičara "Zadruge" Maje i Alena Hadrovića, pa se kraj bazena skinula u jako provokativan bikini.

Ivana je sada ponovo pokazala zanosne obline, ali ovaj put selfi je opalila u liftu. Šopićka je zapalila društvene mreže u provokativnoj pozi u izazovnom kupaćem kostimu koji je malo toga ostavio mašti.

Ona je lice sakrila iza tamnih naočara, dok je na glavi nosila šešir, a nakon objave usledila je lavina komentara.

Autor: A. Nikolić