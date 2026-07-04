Anđelo hteo da smuva Enu Čolić? Matora se izletela, Dača javno obelodanio istinu! (VIDEO)

Ovo su dugo skrivali?!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredna je reč dobila Jovana Tomić Matora. ﻿

- Anđelo, ove sezone sam isključila gnev prema tebi i to ne bi moglo da funkcioniše da nije bilo obostrano. Nisi me peckao i dirao, zato nisam imala potrebu da odgovaram. Kroz ovaj rijaliti si se provukao na staru slavu, a moram da priznam da se slažem sa Stanijom - rekla je Matora.

- Vi pričate da sam ja u sedmici prošao lagodno, a to nije istina jer ste vi mene itekako gazili i pričali mi - rekao je Anđelo.

- Ti si pametan i ti ne dozvoljavaš nikome da se pravdaš. Tebe kad pomenu braću i oca, ti prećutiš. Ti si neko ko je kvaran apsolutno. Koju zauzetu devojku si sreo kada si išao da potpisuješ ugovor i rekao si joj: ''Bili bi lep par?'' - rekla je Matora.

- Koga bre? - upitao je Anđelo.

- Enu Čolić - dobacio je Dača.

- Ja priznajem da sam radila neke stvari iz kompleksa, a ti si branio Anitu iako nisi znao neke stvari. Ti si spašavao Anitu od mene navodno, a ona je išla i sekla vene za mnom. Ti si pod izgovorom da se braniš izrekao mnogo gore stvari o Aniti. Ostavljam Boginju, šaljem Anđela - rekla je Matora.

- Ti odlično znaš šta si radila Aniti i šta si pričala za nju, bila si mnogo gora - rekao je Anđelo.

- Ja svoj pečat nisam, nije stvar o tome - rekla je Matora.

Autor: N.P.