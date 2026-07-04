Kako nemaš nijednu lepu reč za nju? Luka hoće da navede Anđela da uzdigne Anitu, on ne može da izmisli ništa (VIDEO)

Ne odustaje od uzdizanja Anite!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredni je reč dobio Luka Vujović.

- 25 minuta sam slušao o Aniti... Matora, ništa nije došlo na tvoje. Ti si pobednik kad je Anita rekla da si bolji čovek. Slažem se sa tim. Boginja, ja sam o tebi stvorio mišljenje onog dana kad si pustila suzu u radiju i kad si pustila suzu, nikome to nisma hteo da pričam. Ti si svoju bol stavila po strani, za mene si pobednik u ovoj kući. Ljudi koji imaju traume skrenu s puta, a ti si borac čim si ovde. Što se tiče tebe Anđelo, ja neću da te vređam. Ne želim da spominjem tvoje postupke prema Aniti jer i ja imam takve stvari iz prethodnog odnosa. Sećam se klipa kad je pušten Anitin i moj gde mi nije dala da idem u Odabrane. Jednu uvredu od nje nisam doživeo, a ti si za nju rekao da je psihopata i uhoda. Ja za svaku bivšu mogu da nabrojim neku vrlinu, ali meni nije jasno da ti nemaš nijednu lepu reč za nju - rekao je Luka.

- Da ona mene nije dirala ja nju ne bih nikad u životu. Oni mi nisu bitni kao što mi je bitna bivša devojka. Za mene je psihopatski to što mi je radila. Ja njoj nisam rekao ni da je k*rva, a ni dr*lja - rekao je Anđelo.

- Rekao si da j ehtela da seče vene, da je htela dete sa svakim...Ostavljam Boginju - rekao je Luka.

- Boginja, za tebe mislim da si jedna dobra duša. Meni je dno dna da si sebi dozvolila da se teraš sa Borom Santanom svaki dan i da te on vređa. Toliko si sebe ponizila sa tim. Anđelo, da si ušao u vezu sa Stanijom ti bi mene razočarao i ne bih reč progovorio sa tobom - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić