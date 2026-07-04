Ostaćeš zapamćen po tome što si bivši dečko Teodore Džehverović! Dačo dao sve od sebe da uništi Anđela najnižim udarcima: Sliva ti se kafa sa kose na bazenu! (VIDEO)

Žestoko!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredni je reč dobio je Nenad Macanović Bebica.

- Drago mi je što smo dokazali kakvo je naše prijateljstvo. Hvala ti što si šetao sa mnom i bio uz mene u njagorim trenucima, ali i što nisi vređao Teodoru - rekao je Bebica.

- Za Boginju nemam ništa specijalno da kažem, izdvojila si se. Ti si provokator. Takve osobe su za mene nudilje, ali pošto te gotivim neću te tako nazvati, ti si žudila za pažnjom. Možeš da budeš mnogo dobar prijatelj.Anđelo je pokazao da je mnogo dobar prijatelj i drago mi je što nisu uspeli da nas razj*bu. Ostavljam Anđela - rekla je Teodora.

- Anđelo je na svojoj podeli mene nahvalio. Pre mesec dana si rekao da nikad više ne bi dao priliku da se druži sa mnom, a sad si i te kako ovih mesec dana sedeo sa mnom. On je jedna cava koja je ne sme nikome ništa da kaže. Misli da ako ode na Kubu da j eostvario životni san, ili kad sedi na klupici u Italiji. Uvek ćeš ostati zapamćen kao bivši dečko Teodore Džehverović - rekao je Dača.

- Hazbula - povikao je Anđelo.

- Stavljaš turku kafu na kosu, pa kad se poprskam na bazenu sve ti se sliva - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić