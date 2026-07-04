Ovo joj je trebalo: Takmičari dali vetar u leđa Boginji, ona procvetala istog momenta (VIDEO)

Divne reči!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredna je reč dobila Hana Duvnjak.

- Ti si neko ko mrzi nepravdu i ko bi poginuo za svoje prijatelje. Nemam ništa loše da kažem o tebi. Prostakuša totalna, ali ja to volim. Ostavljam nju - rekla je Hana.

- Boginja je dobar drug, nema mržnju i zlobu u sebi. Tvoja najveća kataklizma je što je tvoja svađa sa Borom izmakla toliko kontroli da su ti svi to večeras spomenuli - rekao je Nerio.

- Anđelo, ti si dobar i kulturan, svaka čast tvojim roditeljima ponosni su na tebe. Boginja i ja se znamo dugo. Harizmatična si, darežljiva, ali ne voliš kad nisi u centru pažnje. Ne trebaju ti Hana, Nerio i pevačica. U boljim sam odnosima sa Anđelom tako da ostavljam njega - rekla je Sandra.

- Boginja je neko sa kim sam najbliža u kući. Pored svih vrlina mana ti je što si previše dobr i previše tolerišeš. Meni kad bi neko rekao da idem na mamin grob i da ga zalijem vodom ja bih ga urnisala do kraja života. Ona spava sa slikom svoje porodice, a onda sma videla da je slika završila u jogurnu koji je BOra zalio, ti si jedan monstrum! - rekla je Jovana.

- On mi nikad nije bio iskren prijatelj, previše je taktičan i mislim da ima sve isplanirano šta će da radi. On je predstavljen kao pravi ANđelo, ali njegov izbor devojaka nije nešto spefcijalno dobar. Jedina njegova prava veza gde je bio zaljubeljen je bila sa Teodorom - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić