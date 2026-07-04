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Idemo u Španiju pun gas: Sara organizuje romantično putovanje sa Muratom, a vodi i njih DVOJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredna je reč dobila Sara Stojanović.

- Anđelo ti si najbolji drug od mog dečka i to znači da si dobra osoba. Lepo si vaspitan, naš odnos je normalan. Boginja i ti ste lep par, vidi se ta energija. Idemo zajedno u Španiju pun gas - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da j eizolacija urodila plodom. Ti si meni uvek bila iskren oprijatelj, znam koliko ti je bilo teško kad si se pomirila sa Borom. Jedva čekam da se družimo u normalnim okolnostima i da izađemo napolje. Anđelo, meni se ne sviđa tvoje rijaliti učešće jer ne iznosiš mišljenje kako treba - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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