Lepi Mića ima amneziju?! Udario nikad jače na Staniju zbog Asmina, kao da zaboravlja sve Durdžićeve uvrede: Pogledajte kako je sve teklo (FOTO)

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević pre nekoliko dana žestoko je zaratila sa Lepim Mićom, koji joj je uputio salvu uvreda zbog odnosa sa Asminom Durdžićem, a od tada su počeli na mrežama da isplivavaju Asminovi instagram storiji od letos, na kojima je on vređao Miću i njegovu porodicu!

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, pre nekoliko dana žestoko je zaratio sa Stanijom Dobrojević, te joj je tako uputio salvu uvreda zbog njenog odnosa sa Asminom Durdžićem, sa kojim je on, podsetimo, tokom leta bio u žestokom ratu. Detaljnije o ovom sukobu pogledajte u nastavku:

Proteklo leto, Asmin je nakon emisije "Narod pita" u kojoj se javila izvesna gospođa i tom prilikom izvređala Staniju, rešio da se obračuna, pa je tako saznao da je poziv zapravo upućen s broja telefona jedne poslastičarnice u Rumi, u koju je on otišao kako bi sveo račune, no, međutim, tu radnicu pak, nije zatekao.

Odmah nakon toga, on je nastavio dalje, te je tako rešio da se obračuna i sa Mićom, otišavši mu na kućnu adresu i čekajući ga, dok pak, Mića nije bio kod kuće već u gradu, jednom prestoničkom restoranu, sa svojim prijateljem. Naime, tada se Asmin oglasio na Instagramu i u više tzv. "storija", napljuvao Pržulja, ali i njegovu ćerku Saru.

- Lepi Mića, a ružan kao Drakula, živi u rijalitiju, morališe, dok mu prijatelji odvaljuju Snežani bubrege od ku**a! Predstavlja svoju ćerku kao doktorku?! Jeste doktor sp*rme, t*ca se sa Arapima za lovu i napravili joj malu Fatimu, zato se i stidiš i ćerke i unuke, smrad stari! Drugi put kad ti dođem na vrata neću ti se najaviti! Slepi mišu, nabij*m ti Saru na ovaj moj K!! Zakleo sam se pre dve godine da ćeš javno da se uk*kiš u gaćice kad te uhvatim u svoje ruke, i kunem ti se na sve da ćeš da se uk*kiš i teraću te da jedeš svoja g*vna javno! Lično ću ja da te snimam.

- Što se tiče tog starog (čoveka), on je sve vreme lagao što se njegove ćerke tiče. Ona je studirala u Beogradu i samo master završila u Amsterdamu, a ne u Americi kako je on pričao. Ona živi na periferiji Amsterdama, kao recimo u Beču 16. ili 21. bezirk. A njen dečko je Arap – Marokanac s persijskim korenima ili tako nešto. Ona takođe stalno ide s njim u džamiju u Amsterdamu. Mićko tek ću da ti raskrinkam Saru i tebe, mumijo smrdljiva. Zašto ne želiš da prihvatiš zeta muslimana?! Od kada je Amsterdam u Americi konju?!

- On brblja o drugoj deci, ali njegova ćerka nije ni udata i ima jedno dete, mašinski je inženjer i njena firma radi za Gugl i pravi takve delove i laž je da ona radi direktno za njih i živi u iznajmljenom stanu, kao kući. Ona je veoma draga i normalna, nije kao njen otac, nacionalista. Trebala bi ga pitati kako se oseća kada ti vlastita ćerka želi promeniti veru i prihvatiti islam, a tvoja vlastita unuka je muslimanka jer je on nacionalista! Mićko, hoćeš da počnem odmah snimke izbacivati ili kada uđeš?! Konj stari, kači se s čovekom koji ima veze u Amsterdamu, zašto ne krstiš unuku?! O jeb*ću ti m, sa svim dokazima.

"Dobio sam informaciju da mi je lažni Stanislav Krofak bio ispred vrata"

Podsetimo, nakon što mu je došao na vrata, ekipa portala Pink.rs pozvala je Lepog Miću, koji je tada žestoko opleo po Asminu.

- Dobio sam informaciju da mi je lažni Stanislav bio ispred mojih vrata. Evo ja sedim ispred moje zgrade, bio sam na bazenu, a sad sam na ručku sa prijateljima. Tu sam, sedim ispred zgrade, ne intresuje me ponašanje pojedinih psihopata, ne znam šta rade te dvorske lude po Beogradu. Nikada nikoga nisam prijavio policiji, niti sam bio u policiji, niti sam ikoga tužio, to je sve laž. Svako svojim ponašanjem govori o sebi. Ne pada mi na um da nebitnim licima dajem medijski prostor, ja se nikoga ne bojim, šetam u svom gradu, a ako neko misli da ga se bojim, taj može da mi se nap**i k**ca. Nisam znao, ali sam sada utvrdio da je gospodin starletan veća starleta od Stanije - rekao je Mića i uz to nam poslao fotografiju kao dokaz da sedi ispred zgrade, a koju možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić