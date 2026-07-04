Hladan rat se nastavlja! Vanja Živić objavila Žanine JEZIVE slike: Spremite želudac, ovome se niko nije nadao (FOTO)

Šok!

Rat Žane Omnie i Vanje Živić traje gotovo mesecima. Svakodnevno iznošenje prljavog veša ne staje, a obe svoje pratioce na Instagramu neretko obaveštavaju o novim detaljima, koji služe da kompromituju suparničku stranu.

Vanja je objavila niz storija na svom profilu, te je istakla da je Žana imala niz komplikacija sa hirurškim zahvatom kojem se podvrgla, te je tim povodom istakla da se neosnovano zgražavala njenom obliku zadnjice, jer je, kako kaže, želela identičan.

- Da li znate šta je ovo? - upizala je Vanja, a potom na sledećoj objavi nastavila obraćanje.

- Tako je. Rapadnut silikon iz zadnjice, a da li slutite možda iz čije? Znam da pitanje nije lako - istakla je Vanja.

- Pa naravno, iz Radine! Da, ja sam ta koja joj je indirertno spasila život...jer da mene nije bilo, ne bi joj se ni zamenilo ovo što jo je stajalo deset godina u zadnjici. Videla Rada da se ja operišem, pa je nakon sedam dana rešila i ona da stavi identične implante, ka i ja. Iste kubikaže i oblika. Baš joj se dopalo moje, kako ona kaže - dodala je Živićeva.

- Tako vam je to počelo. Operisala se Rada, ja joj dolazim u posetu operisana, samo sedam dana pre nje. Bolujemo zajedno. E, onda meni sve ide kako treba. Rana zarasta, ali kod Rade dolazi do ozbiljne komplikacije. Pored toga što neće da joj zaraste mesecima, Radi, zamislite sad - curi konstantno. U tom trenutku mi se žali da se oseća, odnosno da smrdi, pored Curiguca, bila bi i Smrdiguz.

- Jako opširna tema i radina smelost da priča o istoj proteklih deset meseci, na vrlo pogrdan i smeo način, a da pritom zna svoju istoriju, vezano za istu - istakla je Žana.

Autor: Pink.rs