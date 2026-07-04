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PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE U ELITI 10: Evo kako da postanete deo najgledanijeg rijalitija ikada (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kako se završnica aktuelne "Elite 9" polako bliži, pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu Elite su u toku, kao i kastinzi, a evo kako da se prijavite za kasting!

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima primiče se kraju, a već počinju pripreme za narednu, jubilarnu desetu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne!

Foto: Pink.rs

Nakon što je potvrđeno da stiže nova sezona "Elite 10", mnogi se pitaju kako mogu da se prijave za učešće, a mi vam otkrivamo sve detalje procesa prijavljivanja za učešće u sezoni koja preti da obori sve rekorde gledanosti do sada.

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, direktorka programa Pink televizije, Milica Mitrović, na svom instagram profilu objavila je da je kasting za novu sezonu otvoren, ali je i otkrila da će se spektakularno superfinale aktuelne sezone održati 20. jula, sa početkom od 21 čas uživo na Pink televiziji.

Autor: Nikola Žugić

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