ONA JE JEDINA ŽENA KOJU VOLIM! Asmin bez ustezanja isprozivao Sofiju, pa negirao da je izjavio kako je jedino pored Stanije bio pravi GOSPODIN! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić progovorio je o očijukanju sa Sofijom Janićijević, koje su učesnici ''Elite'' videli tokom emisije ''Gledanje snimaka''.

- Sofija je uporno pokušava da napravi od sebe bitnu neku osobu. Pokušavala je da smuva Milana Stojičkovića, svašta nešto. Govrila je da je Dača taj koji će namerno napujdati ljude da misle loše o njoj. Jedini što ja ne želim da je vređam zbog Terze, inače bih je vređao. Samo me zanima Maja, ona je žena koja mi je jedino bita. Evo, Danetu je kilu ljubila, a nema šta nije rekla za njega. Meni se nikada niko neće umešati u odnos sa Majom, samo ja mogu da se mešam u svoj odnos - rekao je Asmin.

- Ja jesam bolesno ljubomorna, to nije neka tajna, to svako zna. Ja sam ustajala i govorila da kakva sam, ali to nije opravdanje za mene. Istina je da Asmin izgovara razne stvari u svađi, ali to radim i ja. Nije on mala beba, tu smo negde. Ako on mene opsuje i uvredi, prirodna reakcija je da ja vratim to - kazala je Maja.

- Majo, Asmin je rekao da si ti incest ćerka, da li si svesna ti njegovih reči? - upitao je Dača.

- Rekla sam i ja Asminu da je*e mamu u du*e tokom svađe - istakla je Maja.

- Što si rekao ti da Staniju nikada nisi uvredio i da si pored nje, babe, kako je naziva Maja bio gospodin? - upitao je Dača.

- Nisam bio pored nje gospodin. Moram da kažem da se sećam jedne situacije kad smo se Stanija i ja spremali za večeru, a onda je rekla da ide na deset minuta do toaleta. Kad sam je pitao da li je ka*ila, ona je napravio Totalni haos zbog mog pitanja. Ništa ja loše nisam postavio kao pitanje, da se razumemo. Imam samo potrebu da se javno izvinim Majinoj porodici - kazao je Asmin.

- I ja moram da kažem da želim da se izvinim Asminovoj porodici - rekla je Maja.

Autor: S.Z.