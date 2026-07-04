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Uživo na Pinku: Upravo počinje emisija Pitanja novinara, vreme je za ozbiljno raskrinkavanje

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne menjajte program!

Kako ste već i navikli, i ovog petka u "Eliti 9", najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima, održava se emisija "Pitanja novinara". U ovoj emisiji se saznaju mnoge stvari koje inače možda ne bi izašle na videlo, a nema sumnje da će tako biti i večeras.

Foto: Pink.rs

Ivana Šopić, Darko Tanasijević i Jovan Ilić zauzeli su svoje pozicije i spremni su da se druže sa učesnicima ove večeri, koji su se okupili za crnim stolom, ali i da postave mnoga pitanja koja interesuju javnost.

Autor: A.Anđić

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