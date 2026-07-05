U prednosti je, rekla mu je da će je praviti od blata: Janjuš podsetio Asmina šta mu je rekao za vezu sa Majom, pa otkrio da je Stanija DOČEKALA svojih PET MINUTA (VIDEO)

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U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Meni je dosta svega, ovde ljudi dolaze u emisiju pripremljeni da kupuju mir, pa šta da kaže Asminova sestra kada nju pljuje Aneli, pa Maja. LJudi Asmin je lagao o svom odnosu da bi štitio njega i Maju i taj odnos, a ona njega rešava sa Carem, meni je ovo smešna priča. Ovaj jadiluk se nastavlja iz dana u dan, a danas čujem da Aneli govori Maji "ako pređeš preko ovih psovki", a ona prešla preko hotela iz nemoći daje savet Maji, ljudi pa to nije realno. Staniji ne treba da on sada govori da je ona dobra i da je za sve bila u pravu, a on joj vređao oca, i sada bi da vodi ratove preko nje, ko se bre ovde bori za pravdu, to je strašno, ovde nema pravde. Kome ja da otvaram oči?! Ko kaže da se neće pomiriti, oni pi*aju po svojima. Maja ne može da prihvati svoj poraz, jer on hoće da se zbliži sa Stanijom, a to je ono dok imamo zajedničkog neprijatelja, ok smo, ali ovako nismo. Nisu oni ništa rešili, on traži njenu reakciju. - rekla je Matora.

- Stanija od mene nije tražila potvrdu, a Aneli je tražila demant - dodao je Asmin.

- Vratio si mi se sa bratom iz izlaska u stan, šta ste radili- to je Stanija rekla pre par dana, a Asmin se toga seća, ali on to neće da prizna jer hoće da d*ka Aneli i Maju - dodala je Matora.

Darko je nakon toga podigao Marka Janjuševića Janjuša:

- Darko nas svaki dan boli glava od ovoga, ja se nisam pomerio, ja sam to prošao i znao da će ovo doći. Asmin je pre desetak dana kupovao mir sa Majom, a on odbrojava dane samo da se reši svega, a sada je došao trenutak da više ne postoji ni kupovina mira, jer je su došli do zadnjeg stepena, oni bi se poubijali, a njih četovoro bi bilo bolje da se ne spominju. U ovoj poziciji je Stanija u maloj prednosti, ona je dočekala trenutak Maje i Asmina i ona je govorila da će on nju praviti od blata. Iskreno mislim da se Maja kaje što je rekla sve te stvari, ali ona ne kapira poentu, iskreno mislim da Maja neće ganjati Asmina kao što je mene ganjala, ali nadam se da će ići pravim putem - dodao je Janjuš.

- Možda i krene starim putem, ali on sada hara sa Anđelom Jadranom - rekao je Darko za Filipa Cara i Anđelu Đuričić.

- Eto vidite, Asmin je potpisao da je kraj, a ona je sa suzama u očima, a on ako se pomiri, on pada u vodu nakon svega, a Maji je smešno sada što ljudi pričaju da će se oni pomiriti.

Autor: N.B.