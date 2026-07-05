Kada se pogleda u ogledalo, ne veruje da je to ona: Sofija ponizila Maju kao niko do sada, podsetila je na prošlost, pa udarila na njene estetske zahvate (VIDEO)

Pa nema dalje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević o Maji Marinković:

- Ovde je samo jedna ku*vica, institucija Maja Marinković. Ona je promoviše u rijalitiju nemoralne radnje, menjanje partnera, 19 partnera za 6 sezona, mi ku*vetine a ona sa svima spava. Moram da kažem da je ona nesigurna, ona vidi u svima nama konkurecniju, pa Maja kada se pogleda u ogledalo, ne veruje da je to ona - rekla je Sofija pa je dodala:

- Moram da kažem da ona mene vidi kao problem u njenoj vezi, a on mene ne zanima, oni se svađaju svaki dan, govori joj da je je*e samo u gu*u i da se ušiva samo zbog toga, to je bre sve fejk, oni ne mogu da se gledaju, a njihova veza je lažna od starta.

- Kako gledaš na to što Terza govori o tebi i to što se pričalo da se gleda sa Asminom? - upitao je Darko.

- Terza i ja nismo zajedno, tu niko ništa ne može da remeti, mi smo u odličnom odnosu, ali nismo u vezi, izlazim slobodna, a posle toga sam zauzeta, videćemo šta će biti - rekla je Sofija.

- Što se tiče mene i Sofije, ja pričam sa njom duže vreme, meni je Barbara bitna, i moja i Sofijina veza nema prespektivu, da je dovodim kući nakon svih reči, neću. Moram da kažem, da ja nemam osećaj da sam otac, meni Milica nije dovodila dete ovde da je vidim. Sofija i ja nismo u vezi, mi se nismo poljubili sedam dana. - rekao je Terza.

- Ti se sada pereš od svega što se pričalo o Sofiji i Asminu, Terza svi pričaju da se Sofija sprda dve godine sa tobom i tvojim životom, pa setimo se Daneta - dodao je Darko.

- Nema to veze - rekao je Terza.

- Jedva čekam Narod pita, da se vidi ko je ko - govorila je Kačavenda.

- Dane je druga tema - rekao je Terza.

- Ma da druga tema, oni su zajedno do 18og, a posle, jao folirant. Ja kada budem gej ja ću biti sa Terzom i Lukom - govorila je Kačavenda.

Autor: N.B.