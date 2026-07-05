AU, KAKVA NOĆ! Nezapamćeni karambol Maje i Asmina zatresao zidove Bele kuće, žestoko suočavanje Stanije i Aneli podelilo učesnike u dva tabora, Durdžićev osmeh upućen Dobrojevićevoj ipak odao kod koga su njegove emocije?!

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Tokom noći za nama, učesnicima ''Elite'' pitanja su postavljali pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar. Tokom čitave večeri, novinari su imali priliku da izuvu iz učesnika sve ono o čemu su danima ćutali. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ivana Šopić.

Tokom emisije, došlo je do novog haosa Maje Marinković i Asmina Durdžića, te se moglo primetiti da tenzija u njihovoj vezi uveliko doseže vrhunac, kao i da je njihov opstanak u tom odnosu upitan.

Nakon što je ušao u žestok verbalni obračun sa svojom devojkom, Majom Marinković, Asmin Durdžić nije štedeo ni njenog oca, Takija Marinkovića, te je na njegov račun izneo šokantne uvrede.

Maja Marinković potom je uzvratila bez milosti Asminu Durdžiću jer je isprozivao njenog oca, te je rešila da bude brutalnija nego ikad.

Stanija Dobrojević nije se libila da potkači Maju Marinković i njenog oca, Takija Marinkovića, te im je objavila hladan rat.

Tokom izlaganja Aneli Ahmić, došlo je do njene žučne rasprave sa Stanijom Dobrojević, usled čega su pale veoma teške reči.

Nakon što se sklonio u Kuću odabranih od Maje Marinković, Asmin Durdžić je stao na vrata kako bi popušio cigaretu.

On je sve vreme bio zamišljen i neraspoložen do momenta dok se na vratima nije pojavila Stanija Dobrojević.

U tom momentu su se njima susreli pogledi, a oboje su se nasmejali. Po svemu sudeći Asmin je zaboravio sukob sa Majom, a šta će se dalje dešavati ostaje nam da ispratimo.

Autor: S.Z.