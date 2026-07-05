AKTUELNO

Domaći

AU, KAKVA NOĆ! Nezapamćeni karambol Maje i Asmina zatresao zidove Bele kuće, žestoko suočavanje Stanije i Aneli podelilo učesnike u dva tabora, Durdžićev osmeh upućen Dobrojevićevoj ipak odao kod koga su njegove emocije?!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama, učesnicima ''Elite'' pitanja su postavljali pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar. Tokom čitave večeri, novinari su imali priliku da izuvu iz učesnika sve ono o čemu su danima ćutali. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ivana Šopić.

Foto: Pink.rs

Tokom emisije, došlo je do novog haosa Maje Marinković i Asmina Durdžića, te se moglo primetiti da tenzija u njihovoj vezi uveliko doseže vrhunac, kao i da je njihov opstanak u tom odnosu upitan.

Nakon što je ušao u žestok verbalni obračun sa svojom devojkom, Majom Marinković, Asmin Durdžić nije štedeo ni njenog oca, Takija Marinkovića, te je na njegov račun izneo šokantne uvrede.

Maja Marinković potom je uzvratila bez milosti Asminu Durdžiću jer je isprozivao njenog oca, te je rešila da bude brutalnija nego ikad.

Stanija Dobrojević nije se libila da potkači Maju Marinković i njenog oca, Takija Marinkovića, te im je objavila hladan rat.

Tokom izlaganja Aneli Ahmić, došlo je do njene žučne rasprave sa Stanijom Dobrojević, usled čega su pale veoma teške reči.

Nakon što se sklonio u Kuću odabranih od Maje Marinković, Asmin Durdžić je stao na vrata kako bi popušio cigaretu.

On je sve vreme bio zamišljen i neraspoložen do momenta dok se na vratima nije pojavila Stanija Dobrojević.

U tom momentu su se njima susreli pogledi, a oboje su se nasmejali. Po svemu sudeći Asmin je zaboravio sukob sa Majom, a šta će se dalje dešavati ostaje nam da ispratimo.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

AU, KAKVA NOĆ! Učesnici izrazili sumnju da Luka nije preboleo Aneli, Janjuš progovorio o emocijama prema njoj, Asmin pokazao nemoć zbog Maje, a rat So

Domaći

AU, KAKVA NOĆ! Asminu ni vređanje Aneli i Stanije nije pomoglo da izbegne RUSVAJ sa Majom, Đukić poručio Ahmićevoj da isključi emocije prema njemu, Iv

Domaći

AU, KAKVA NOĆ! Učesnici stavili Maju na stub srama zbog izgubljenog dostojanstva, Luka ODUVAO Filipa zbog poljupca sa Aneli, pola Bele kuće prolilo g

Domaći

TRESLI SE ZIDOVI BELE KUĆE! Obezbeđenje napravilo živi zid zbog Stanije i Asmina, Kačavenda izlaganjem Sofiju zalepila za dno, Aneli definitivno OTPIS

Domaći

TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Nerio otkrio ŠOK detalje o svojoj majci Siti, učesnici stavili Luku na stub srama, a rat Kačavende i Zorice zatresao zidov

Domaći

AU, KAKVA NOĆ! Maja i Boginja žestoko zaratile, Terza uputio Sofiji salvu uvreda, Aneli pokazala sujetu jer joj Janjuš nije izjavio emocije, Asmin pok