MENJA BOJE KAO SEMAFOR! Maja zapenila zbog Asminovog osmehivanja Staniji, pa zatražila da čuje od Dobrojevićeve šta se dogodilo! (VIDEO)

Besna kao ris!

Maja Marinković popucala je po šavovima nakon što je saznala da se Asmin Durdžić jutros osmehivao Staniji Dobrojević.

- Neće meni niko da se petlja - rekla je Maja.

-Nije tebi sad niko kriv, ni ona ti nije kriva, kriv sam ti ja - kazao je Asmin.

- Videću ja ako bude imao klip. Evo, smeje se ona sad. Videćemo da li si joj se smejao - kazala je Maja.

- Ja sam ulazila u Odabrane, kad sam ga videla na vratima iznenadila sam se, od šoka sam se nasmejala. Znam ja njega vrlo dobro. On neke stvari iz inata, jer ste trenutno raskinuli - rekla je Stanija.

- Aha, ti si se namerno smejao?! Znači tako - kazala je Stanija.

- Majo, ja mogu da uradim šta ja hoću - rekao je Asmin.

- E, nećeš,. dok sam ja živa - rekla je Maja.

Autor: S.Z.