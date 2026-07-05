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MENJA BOJE KAO SEMAFOR! Maja zapenila zbog Asminovog osmehivanja Staniji, pa zatražila da čuje od Dobrojevićeve šta se dogodilo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Besna kao ris!

Maja Marinković popucala je po šavovima nakon što je saznala da se Asmin Durdžić jutros osmehivao Staniji Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neće meni niko da se petlja - rekla je Maja.

-Nije tebi sad niko kriv, ni ona ti nije kriva, kriv sam ti ja - kazao je Asmin.

- Videću ja ako bude imao klip. Evo, smeje se ona sad. Videćemo da li si joj se smejao - kazala je Maja.

- Ja sam ulazila u Odabrane, kad sam ga videla na vratima iznenadila sam se, od šoka sam se nasmejala. Znam ja njega vrlo dobro. On neke stvari iz inata, jer ste trenutno raskinuli - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aha, ti si se namerno smejao?! Znači tako - kazala je Stanija.

- Majo, ja mogu da uradim šta ja hoću - rekao je Asmin.

- E, nećeš,. dok sam ja živa - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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