REŠENJA NI NA VIDIKU! Maja obećava Asminu PROMENU IZ KORENA, njega zanima samo JEDNO! (VIDEO)

Ne mogu da pronađu zajednički jezik!
Asmin Durdžić nastavio je razgovor sa Majom Marinković, usled čega joj je rekao šta mu najviše smeta u njenom ponašanju.
- Šta želiš ti? - upitao je Asmin.
- Da rešimo našu ljubavnu situaciju, više se nećemo svađati. Neću ti više prebacivati neke stvari, ali jesi kvaran kada su neke stvari u pitanju - rekla je Maja.
- Nisi mi rekla šta tačno želiš da rešiš? - upitao je Asmin.
- Rekla sam ti da ti više neću prebacivati neke stvari - rekla je Maja.
- Ja ne znam kako kada mi govoriš da te je ponižavam, ti imaš stav da ja to radim jer te ne volim. Ja to radim jer ti mene dovodiš u crveno - kazao je Asmin.
- Spava mi se - rekla je Maja.
- Idi spavaj - kazao je Asmin.
- Ne, idemo zajedno da spavamo. Ovo je svađa kao svađa, rešili smo sve - rekla je Maja.
- Nismo, Majo, nismo rešili. Svašta si mi izgovorila, svakakve reči su pale - kazao je Asmin.
- Asmine, ti takođe mene vređaš. Ja sebe svakodnevno ponižavam jer te volim - rekla je Maja.
- Kako ti to mene voliš? Kad si to shvatila? - upitao je Asmin.
- Ti meni nisi inat, kao što si ti rekao za mene. Ne mogu tu ni da kažem, jer nisam sa tobom iz inata - rekla je Maja.
- Šta ćeš ti da kažeš Takiju na sve ovo što mi govorimo? - upitao je Asmin.
- Ne znam šta ću da kažem - kazala je Maja.
- Šta ćeš uraditi nakon što se završi rijaliti, to veče? - upitao je Asmin.
- Kako šta? Pričaću sa Takijem, šta ću - rekla je Maja.
- Majo, mene sada sve zanima. Reci mi sada, šta ćeš? - upitao je Asmin.
- Asmine, ne mogu sada da pričam - rekla je Maja.
Autor: S.Z.