U KREVETU REŠAVAJU SVE! Asmin i Maja nakon maratonske svađe proslavili pomirenje ŽESTOKIM intimnim odnosom! (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković i Asmin Durdžić imali su noć prepunu rasprava i tenzije, te je tako u jednom trenutku došlo do raskida, a on je zatražio vreme za sebe, kako bi razmislio da li postoji šansa da odnos nastave nakon svega.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Međutim, u ranim jutarnjim časovima oni su obavili razgovar, te je ona instistirala da nakon toga zajedno legnu u krevet, što se i desilo. Ispod pokrivača došlo je do naleta strasti, te su njih dvoje ''proslavili'' pomirenje nikad žešćim intimnim činom pored učesnika koji su spavali.

Autor: S.Z.