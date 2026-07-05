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U KREVETU REŠAVAJU SVE! Asmin i Maja nakon maratonske svađe proslavili pomirenje ŽESTOKIM intimnim odnosom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Maja Marinković i Asmin Durdžić imali su noć prepunu rasprava i tenzije, te je tako u jednom trenutku došlo do raskida, a on je zatražio vreme za sebe, kako bi razmislio da li postoji šansa da odnos nastave nakon svega.

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Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, u ranim jutarnjim časovima oni su obavili razgovar, te je ona instistirala da nakon toga zajedno legnu u krevet, što se i desilo. Ispod pokrivača došlo je do naleta strasti, te su njih dvoje ''proslavili'' pomirenje nikad žešćim intimnim činom pored učesnika koji su spavali.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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