AKTUELNO

Domaći

Osmehivanje je bilo obostrano: Vanja Prodanović bez dlake na jeziku iznela svoje mišljenje o odnosu Asmina i Stanije, za Maju nije imala reči hvale!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njena izjava o odnosu Maje Marinković, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević menja pogled na celu situaciju.

Nakon burne noći u Beloj kući, tokom koje su Maja Marinković i Asmin Durdžić imali verbalni okršaj, dodatnu pažnju privukao je trenutak iz ranih jutarnjih časova kada se Asmin na samom ulazu u Odabrane poprečio i osmehnuo Staniji Dobrojević.

pročitajte još

GLEDAM TE, KAO DA SE ZNAMO: Asmin i Stanija se susreli kod vrata, osmeh odao sve (VIDEO)

Tim povodom, kontaktirali smo bivšu učesnicu ''Elite 9'', Vanju Prodanović koja je za naš portal Pink.rs iznela svoje viđenje celokupne situacije.

Vanja smatra da se Maji vraća sve on što je ranija činila drugima, te je istakla da, po njenom mišljenju, Majina reakcija nije posledica emocija već povređenog ega.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osmehivanje je bilo obostrano, i zato počinjem da sumnjam da je Stanijin bes usmeren prema njemu bio samo zbog Maje i sujete, a ne iz spoznaje koliko loših osobina i postupaka Asmin ima, što je razočaravajuće. Maju stiže karma, što bi ona rekla “Gospođo, vežite kera za drvo”. Još luđa je nego što sam mislila ako je očekivala vernost i poštovanje od takvog čoveka koji je spreman sve one uvrede da joj izgovori, ali rekla bih da to nije bol zbog “izdaje”, nego čisti kompleksi i udar na ego jer Bože, kako Stanija da “pobedi” i da joj da dobije bilo kakav znak pažnje pored Maje institucije.

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Maja Marinković

#Pink vesti

#Pink.rs

#Stanija Dobrojević

#Vanja Prodanović

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Bilo mi je dirljivo: Asmin Durdžić za Pink.rs o novom javnom suočavanju Stanije i Aneli

Domaći

Prevario Staniju da je milioner, ali Maju ne može: Taki za Pink.rs razvezao jezik i žestoko opleo po Alibabi, a tek da čujete šta kaže o bivšoj prijat

Domaći

PALO POMIRENJE! Asmin otišao kod Stanije u Majami, fotke na mrežama ih odale da su zajedno (FOTO)

Domaći

ANELI, NISI MOJA ŽRTVA! Stanija oštro demantuje da je bila upućena u zajednički život Asmina i Ahmićeve: Dajte DOKAZ, spletka vam pada u vodu! (FOTO)

Domaći

Ja sam uvek uz svoje dete: Taki ne prestaje da proziva Staniju, opleo po njoj, pa otkrio šta mu je Dobrojevićeva najviše zamerila

Domaći

Noćas je gorelo sve u Eliti: Aneli razvezala jezik i Staniji i Alibabi sasula sve u lice, noć puna haosa! (VIDEO)