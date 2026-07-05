Osmehivanje je bilo obostrano: Vanja Prodanović bez dlake na jeziku iznela svoje mišljenje o odnosu Asmina i Stanije, za Maju nije imala reči hvale!

Njena izjava o odnosu Maje Marinković, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević menja pogled na celu situaciju.

Nakon burne noći u Beloj kući, tokom koje su Maja Marinković i Asmin Durdžić imali verbalni okršaj, dodatnu pažnju privukao je trenutak iz ranih jutarnjih časova kada se Asmin na samom ulazu u Odabrane poprečio i osmehnuo Staniji Dobrojević.

Tim povodom, kontaktirali smo bivšu učesnicu ''Elite 9'', Vanju Prodanović koja je za naš portal Pink.rs iznela svoje viđenje celokupne situacije.

Vanja smatra da se Maji vraća sve on što je ranija činila drugima, te je istakla da, po njenom mišljenju, Majina reakcija nije posledica emocija već povređenog ega.

- Osmehivanje je bilo obostrano, i zato počinjem da sumnjam da je Stanijin bes usmeren prema njemu bio samo zbog Maje i sujete, a ne iz spoznaje koliko loših osobina i postupaka Asmin ima, što je razočaravajuće. Maju stiže karma, što bi ona rekla “Gospođo, vežite kera za drvo”. Još luđa je nego što sam mislila ako je očekivala vernost i poštovanje od takvog čoveka koji je spreman sve one uvrede da joj izgovori, ali rekla bih da to nije bol zbog “izdaje”, nego čisti kompleksi i udar na ego jer Bože, kako Stanija da “pobedi” i da joj da dobije bilo kakav znak pažnje pored Maje institucije.

Autor: Teodora Mladenović