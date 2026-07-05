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Mustafa i Mevlida se odrekli Asmina! Hitno se oglasio Durdžićev otac za Pink.rs, evo da li će doći na superfinale

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Noć iza nas obeležila je nikad brutalnija svađa Maje Marinković i Asmina Durdžića koji su jedno drugom uputili nikad skandaloznije prozivke i umešali porodice u celokupni haos.

Iako su mnogi mislili da je ovo stvarno kraj emotivnog odnosa Maje Marinković i Asmina Durdžića obzirom da se mnogi posle takvih reči ne bi ni pogledali, čini se da su njih dvoje ostavili sve u šoku pomirenjem u jutarnjim časovima i vrelom akcijom.

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Obzirom da je Asmin sinoć zamolio svoju porodicu da ga se odreknu ukoliko se pomiri sa Majom posle gnusnih uvreda, mi smo sada kontaktirali Mustafu Durdžića da vidimo kako se oseća nakon kataklizme koju je imao prilike da prati cele noći.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo se svi njega skoro i odrekli zbog nje. Trenutno se nalazim u fazi razmišljanja da li ćemo uopšte dolaziti u Beograd zbog tog odnosa. Ne znam šta se dešava sa Asminom, ali mislim da je podlegao raznoraznim pretnjama. Jedan muškarac ni po pitanju života i smrti ne bi nikad više bio sa devojkom koja je iznela toliko laži o njemu i porodici. Nek me prebiju i ubiju, ali sa Majom nikad, NE! Pored toga i Taki umesto da se zahvali, on ponižava, ali ja mu neću odgovoriti jer ipak ne možemo svi biti Beograđani - rekao je Mustafa.

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Da li će Asmina Durdžića malo promrdati ove reči i uspeti da ga otrezne ili će ipak ostati hladan kao i do sad, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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