SAZNAJEMO: Sestra Viktora Gagića bacila oko na OVOG bivšeg rijaliti učesnika, da li će se bratu dopasti potencijalni zet?! (VIDEO)

Bivši rijaliti učesnik ''Farmeri'' za naš portal otkrio kako je upoznao Valentinu Gagić i priznao da je među njima odmah postojala pozitivna energija.

Milan Runjo oglasio se za portal Pink.rs i progovorio o poznanstvu sa Valentinom Gagić, sestrom aktuelnog učesnika ''Elite 9'' Viktora Gagića.

Runjo je istakao da su se upoznali u petak, u jednom klubu u Zrenjaninu, gde su, kako on kaže, među njima odmah sevnule varnice, što su primetili i ljudi koji su bili u njihovom okruženju.

- Iskreno, nisam očekivao da će jedno sasvim slučajno poznanstvo izazvati toliku pažnju. Valentinu Gagić sam upoznao na jednoj privatnoj žurci u jednom poznatom lokalu u Zrenjaninu, i od prvog trenutka smo započeli razgovor koji je trajao praktično celu noć. Pričali smo o raznim temama, smejali se i vreme je jednostavno proletelo.Tokom večeri bilo je mnogo pogleda i osmeha između nas, što su primetili i ljudi koji su bili prisutni, a koliko sam video, zabeleženo je i na snimcima koji kruže. Neću da krijem da mi je Valentina veoma simpatična i da je ostavila odličan utisak na mene. Deluje mi kao devojka koja nije opterećena glumom i željom za pažnjom, već kao neko ko je prirodan i svoj. Bilo mi je veoma prijatno u njenom društvu i na mene je ostavila utisak kulturne, harizmatične i prirodne devojke. Na kraju večeri razmenili smo Instagram profile i brojeve telefona, što dovoljno govori da nam je bilo prijatno i da smo želeli da ostanemo u kontaktu. Svestan sam da će ljudi odmah početi da nagađaju i povezuju razne priče, ali ja nisam neko ko voli da glumi ili da pravi marketing od privatnog života. Ne želim unapred da pravim velike priče niti da bilo šta forsiram. Smatram da se najbolje stvari dešavaju spontano. Šta će biti dalje, zaista ne znam. Ako se budemo ponovo videli, biće mi drago da nastavimo tamo gde smo stali i da se bolje upoznamo. Za sada mogu samo da kažem da je to bilo jedno veoma lepo poznanstvo i da mi je drago što sam imao priliku da upoznam Valentinu. Sve ostalo neka pokaže vreme.

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Autor: Teodora Mladenović