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Od plastičara tražile da im promene lični opis?! Pogledajte kako su izgledale naše javne ličnosti PRE OPERACIJA, neke nećete prepoznati (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Društvene mreže, TV Pink Printscreen, Foto/Milos Miletić, Facebook.com, Instagram.com/ticamaksimovic, Pixabay.com ||

Od suptilnih korekcija do totalne transformacije!

Estetske korekcije odavno više nisu tabu tema na domaćoj javnoj sceni. Dok pojedine poznate dame otvoreno govore o zahvatima kojima su se podvrgle, druge ističu da su za promene zaslužni neinvazivni tretmani, šminka ili promena životnih navika. Ipak, fotografije “nekad i sad” često izazivaju veliku pažnju javnosti. U nastavku pogledajte kako su pre izgledale, a kako sada.

Maja Marinković otvoreno je pričala o brojnim estetskim korekcijama koje je uradila. Nekadašnja rijaliti učesnica često ističe da je zadovoljna promenama i da nema problem da govori o njima.

Ana Korać jedna je od najčešće komentarisanih rijaliti zvezda kada je reč o estetskim intervencijama. Njena transformacija godinama izaziva brojne reakcije, a ona je u više navrata govorila o pojedinim zahvatima.

Foto: Facebook.com/Privatna arhiva

Važi za jednu od javnih ličnosti čija je fizička transformacija među najprimetnijima, a njen današnji izgled redovno privlači pažnju.

Foto: Instagram.com

Tamara Đurić nikada nije krila da je radila estetske zahvate. O svojim iskustvima govorila je otvoreno u medijima, ističući da smatra da svako treba da radi ono zbog čega će se osećati bolje.

Foto: TV Pink Printscreen

Danas neguje upečatljiv i glamurozan izgled, po kojem je postala prepoznatljiva među domaćim javnim ličnostima.

Foto: Instagram.com

Na spisku dama čiji se izgled kroz godine značajno promenio nalazi se i Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon. Njene fotografije iz mlađih dana često se porede sa današnjim izgledom, dok su estetske korekcije bile jedna od tema o kojoj je govorila tokom gostovanja u medijima.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom godina menjala je imidž, a njen današnji izgled znatno se razlikuje od fotografija s početka medijske karijere.

Foto: Pink.rs/S. Zindović

Među javnim ličnostima čije se transformacije često komentarišu nalazi se i Dragana Mitar, koja je više puta govorila o estetskim korekcijama i promenama koje je napravila tokom godina.

Foto: TV Pink Printscreen

Nekadašnja rijaliti učesnica tokom godina promenila je imidž, a njen današnji izgled često izaziva brojne komentare.

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

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