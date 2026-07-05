Od plastičara tražile da im promene lični opis?! Pogledajte kako su izgledale naše javne ličnosti PRE OPERACIJA, neke nećete prepoznati (FOTO)

Od suptilnih korekcija do totalne transformacije!
Estetske korekcije odavno više nisu tabu tema na domaćoj javnoj sceni. Dok pojedine poznate dame otvoreno govore o zahvatima kojima su se podvrgle, druge ističu da su za promene zaslužni neinvazivni tretmani, šminka ili promena životnih navika. Ipak, fotografije “nekad i sad” često izazivaju veliku pažnju javnosti. U nastavku pogledajte kako su pre izgledale, a kako sada.
Maja Marinković otvoreno je pričala o brojnim estetskim korekcijama koje je uradila. Nekadašnja rijaliti učesnica često ističe da je zadovoljna promenama i da nema problem da govori o njima.
Ana Korać jedna je od najčešće komentarisanih rijaliti zvezda kada je reč o estetskim intervencijama. Njena transformacija godinama izaziva brojne reakcije, a ona je u više navrata govorila o pojedinim zahvatima.
Važi za jednu od javnih ličnosti čija je fizička transformacija među najprimetnijima, a njen današnji izgled redovno privlači pažnju.
Tamara Đurić nikada nije krila da je radila estetske zahvate. O svojim iskustvima govorila je otvoreno u medijima, ističući da smatra da svako treba da radi ono zbog čega će se osećati bolje.
Danas neguje upečatljiv i glamurozan izgled, po kojem je postala prepoznatljiva među domaćim javnim ličnostima.
Na spisku dama čiji se izgled kroz godine značajno promenio nalazi se i Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon. Njene fotografije iz mlađih dana često se porede sa današnjim izgledom, dok su estetske korekcije bile jedna od tema o kojoj je govorila tokom gostovanja u medijima.
Tokom godina menjala je imidž, a njen današnji izgled znatno se razlikuje od fotografija s početka medijske karijere.
Među javnim ličnostima čije se transformacije često komentarišu nalazi se i Dragana Mitar, koja je više puta govorila o estetskim korekcijama i promenama koje je napravila tokom godina.
Nekadašnja rijaliti učesnica tokom godina promenila je imidž, a njen današnji izgled često izaziva brojne komentare.
Autor: pink.rs