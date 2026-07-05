Trk na Pink! Upravo počinje izbacivanje u Eliti, VI odlučujete ko zauvek napušta Belu kuću 15 dana pred SUPERFINALE

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Upravo na TV Pink počinje još jedna emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević će u svom studiju ugostiti podršku nominovatnih takmičara ''Elite'', dok će učesnici u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa Darkom Tanasijevićem o temama koje su obeležile prethodnu nedelju u rijalitiju.

Nominovani za ovu nedelju su Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Sandra Todić, Jovana Cvijanović i Stanija Dobrojević, a na vama je da odlučite ko će večeras napustiti imanje ''Elite'', zato glasajte za svoje favorite, a emisiju Izbacivanje pratite uživo na TV Pink!

Autor: N.P.