OVO NIKADA NE PROPUŠTAJU: Njih četvorica ne odustaju od ovog rituala, boćanje ponovo glavna zanimacija u Beloj kući! (VIDEO)

Nova epizoda, stara navika!

Dok voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru obavlja intervjue i pokušava da iz učesnika izvuče najveće tajne, u Beloj kući vlada potpuno drugačija atmosfera. Dok jedni analiziraju odnose, svađe i emocije, druga ekipa ne odustaje od svog omiljenog “rituala”.

Bora Santana, Filip Đukić, Ivan Marinković i Marko Janjušević Janjuš, kao i bezbroj puta do sada, vreme su iskoristili za partiju boćanja.

Dok u Šiša baru padaju teška pitanja i priznanja, na terenu za boćanje vlada takmičarski duh, dobra atmosfera i poneki komentar koji nasmeje sve prisutne.

Autor: Teodora Mladenović