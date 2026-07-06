OVO NIKADA NE PROPUŠTAJU: Njih četvorica ne odustaju od ovog rituala, boćanje ponovo glavna zanimacija u Beloj kući! (VIDEO)

Nova epizoda, stara navika!
Dok voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru obavlja intervjue i pokušava da iz učesnika izvuče najveće tajne, u Beloj kući vlada potpuno drugačija atmosfera. Dok jedni analiziraju odnose, svađe i emocije, druga ekipa ne odustaje od svog omiljenog “rituala”.
Bora Santana, Filip Đukić, Ivan Marinković i Marko Janjušević Janjuš, kao i bezbroj puta do sada, vreme su iskoristili za partiju boćanja.
Dok u Šiša baru padaju teška pitanja i priznanja, na terenu za boćanje vlada takmičarski duh, dobra atmosfera i poneki komentar koji nasmeje sve prisutne.
Autor: Teodora Mladenović