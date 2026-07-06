Ponovo u ljubavi: Viktor progovorio o odnosu sa Minom, jedno njegovo priznanje joj se neće svideti! (VIDEO)

Da li će ovo izazvati nove probleme?

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Viktorom koji je na samom početku pričao o njegovom odnosu sa Minom Vrbaški.

- Imali ste tenzije i rasprave ove nedelje, zašto? - pitao je Darko.

- Neke šale eskaliraju. Nismo imali konkretan razlog nego je mene uhvatilo ludilo pred kraj i želim samo da se šalim i sprdam da bi mi tao prolazilo vreme. Meni je zanimljivo kad vidim da se iznervira jer je ona meni slatka kad je nervozna. Dođe do svađa, ali to nije ništa ozbiljno - rekao je on.

- Imali ste probleme zbog kojih ste se razišli, da li možeš da kažeš da si prešao preko tih stvari i da li se poverenje vratilo? - pitao je voditelj.

- Nije, za to treba više vremena i treba da se izađe napolje, pa da vidim kakvo joj je ponašanje. Ona je uspela da prokocna moje poverenje, ali sam prešao preko tih stvari. Ja sam rekao da ćemo da rešimo kad izađemo i kad ja budem seo sa svojom porodicom - dodao je on.

- Imali ste novu raspravu sa Borom, kakvo on zapravo ima mišljenje o Mini? - pitao je Darko.

- Ja sam provalio da on ni o kome nema lepo mišljenje- Mnogo je ljubomoran i sujetan na druge, kao i kad je napadao Filipa. On pogotovo o Mini nema lepo mišljenje. Mi kad smo imali neki haos on mi je rekao da je pustim i neke najodvratnije reči koje se ne govore ni za devojku koju ne poznaješ,a ne za onu za koju kažeš da ti je kao sestra - pričao je Viktor.

Autor: A. Nikolić