Napravila je od sebe osobu koja je prodala ime za 450.000: Uroš Stanić rapalio paljubu po Staniji, uveren da je Asmin sinoć pokušao da se udruži sa njom! (VIDEO)

Opako!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine" u pabu "Prijatelji".

- Nerio, sinoć si rekao da je Stanija bila u prednosti u verbalnom duelu Aneli i nje. Kako onda komentarišeš to što si rekao da nije bila u pravu kad je rekla da je dete zapušteno? - pitao je Mića.

- Imala je više argumenata, ali to za Noru nije bilo tačno. Kad kaže da je zapuštena zna se na šta se misli, drugo je ostavljena - rekao je Nerio.

- Stanija je kontradiktorna. Kako je za Aneli sve istina, a za nju laž? Ona nije jača, samo ponavlja reči od Asmina. Ona je napravila od sebe osobu koja je za 450.000 prodala svoje ime. Aneli je pokazala Stanijinim ulaskom da je čekala da se odvije situacija, a Stanija je pokazala da je dupljak. Ovaj odnos je prirodniji nego da govore Asminu da skida gaće i pričaju koja ima skuplji verenički prsten. Asmin je pokušao da se udruži sa Stanijom, ali je video da od toga nema ništa i pomirio se sa Majom kako bi ponizio Takija i nju - dodao je Stanić

- Hana je katastrofa što je prenosila, a Asmin je nju najstrašnije vređao. Asmin je nju slao da mu ide po njegovu posteljinu - rekla je Boginja.

- Da li je pomaganje Maji jer je neko miri sa Asminom? - dodao je Mića-

- Ja mislim da jeste - poručila je Boginja.

Autor: A. Nikolić