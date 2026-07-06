Jovana Cvijanović stigla u svoj dom, on joj se odmah zaleteo u zagrljaj i izljubio je! Pevačica se rastopila, a evo kome je pružila podršku od bivših cimera iz Elite! (FOTO)

Stigla u Tršić.

Jovana Cvijanović pevačica sinoć je sinoć, odlukom gledalaca, napustila "Elitu 9" i odmah se uputila u svoj rodni Tršić.

Odatle se jutros obratila svojim pratiocima na Instagramu, te im poručila da je veoma zahvalna za podršku koju je dobila.

Jovana je na snimku bila sa svojim psom, koji ju je sve vreme njuškao i lizao, i čini se da mu je veoma nedostajala.

Pevačica je poslala pozdrave svim pratiocima i uputila najveću podršku bivšim cimerima iz Bele kuće, Ivanu Marinkoviću i Tanji Stijelji Boginji.

Autor: R.L.