Filip glumi žrtvu, navodno ga Aneli ostavila! Dača raspalio po svima, Asmina uništio, ali i Luku: Izgoreo je što su Đukić i Ahmićka BILI U ŠTEKU! (VIDEO)

Nikoga nije zaobišao.

Dača Virijević ispričao je sve robotu Toši o svim dešavanjima između Maje, Asmina i Stanije.

- Asmin nap*šio Sofiju, Maja htela da prebije Sofiju, nisam znao da će to Milanče da iznese. Završilo se tako što je Maja izvređala Asmina. Jutros sam čuo da su se opet tukli, haos je bio. Maja ljubomoriše Asminu na njegov susret sa Stanijom. Stanija rekla da više neće da napada Asmina, da ga pusti da vidi šta će da ispriča. Aneli se udružila sa Majom, daje joj savete. Juče, katastrofa. Maja šta je sve rekla za sestru, oca Asminovog, za majku da je monstrum koji ne voli svoje unuče. Da je Asmin gej koji gura maskaru gde ne treba. I posle šest sati pomirenje, s*ks kao da se ništa nije desilo. Dok su bili posvađani, Asmin rekao Darku: Poštedite Staniju neka je u Odabranima, ja sam tamo, on seo u Odabrane i gleda je. On je rekao da će da bude u Odabranima 365 dana, a to je onaj film, a Stanija rekla da je te boginje preležala i da može sa Majom da tera taj inat. A za to vreme Maja se tresla u pušioni. Asmin je rekao da je Stanija htela sa njim da se pomiri. Gledao je sve vreme u Staniju, da ona nije k kao ove dve, da mu je žao što ju je vređao - rekao je Dača i nastavio:

- Jutros je ona njega pitala da li se smejao, a on rekao da nije, pa posle promenio da se smejao kao da je navuče. On je dokazao da je gej, da je mama monstrum, da je sestra prof*knjača, da je Mustafa monstrum, tim je dokazao što je legao ponovo sa Majom. Jedva čekam da pokažem kakvi su to blamovi. Na sve to Aneli dolazi kod Maje i kaže joj samo treba potencirati ovu priču, da se Asmin i Stanija mire, da ih ukopamo, i rekla joj: "Videćeš kako će da brani Staniju". Spremna je da daje Maji savete protiv Stanije, ali Maja je ostala uzdržana. A Aneli me razočarala iz dana u dan sve više, sa Đukićem, sa ovim što je htela pakt sa Majom. A Filip kakav je to folirant. Juče posle Pitanja novinara staje na dok i ovo radi, glumi žrtvu, teško mu što ga Aneli ostavila, a ovamo govori da nikad ne bi uštao u taj odnos jer ona ima dete. Luka isto, kakav je to blamer od 40 godina, on je poludeo jer ga Darko nije podigao na temu Stanija, Aneli, Asmin, a na kraju se Anita iznervirala i napustila emisiju jer se on ubacivao, da kaže nešto za Aneli. On je poludeo što su Filip i Aneli imali u šteku, izgoreo - naveo je Virijević.

Autor: R.L.