TRK NA PINK! Počinje podela budžeta Ivana Marinkovića, spreman da im ZAPRŽI ČORBU!

Ovo će sigurno biti iscrpno i zanimljivo.

Sinoć je "Elitu 9" napustila Jovana Cvijanović pevačica, koja je ostavila pismo i postavila novog vođu - Ivana Marinkovića.

Sada je stiglo prvo pismo za Ivana, da je vreme da podeli budžet po sopstvenom nahođenju i svima objasni i obrazloži zašto je ko koliko novca dobio.

- Draga Elito, šaljemo vam novac za nedeljne troškove, vođa će sada raspodeliti novac i to tako što 24 učesnika treba da dobije po 3.000, 5 učesnika po 4.000, a 2 učesnika po 5.000 dinara. Mora se jasno i glasno čuti ko je koliko novca dobio i zbog čega - pisalo je u pismu.

Autor: R.L.