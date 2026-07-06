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OVO ĆE MNOGE ŠOKIRATI: Sutra u Elitu ulaze njih dvoje, a društvo će im praviti ON, takmičari će ostati u ŠOKU kada ih budu videli

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sutra veče najgledaniji rijaliti na našim prostorima biće u znaku vrhunske zabave!

Odmah nakon završetka Amidži šoua, počinje spektakularna žurka koja će takmičarima Elite, ali i milionskom auditorijumu kraj malih ekrana, prirediti nezaboravno veče.

Za odličnu atmosferu biće zaduženi mlada pevačica Ana Bertić i njen kolega Novica Bulatović, koji su prepoznatljivi po sjajnoj energiji, odličnim nastupima i repertoaru koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njihov nastup obećava veče puno hitova, dobre zabave i vrhunske atmosfere.

Ali to nije sve, takmičare će svojim sjajnim miksevma uveseljavati i fantastični DJ Deni.

Foto: ustupljena fotografija/privatna arhiva

Ne propustite spektakularnu žurku u Eliti – odmah nakon Amidži šoua očekuje vas noć za pamćenje!

Autor: N.B.

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