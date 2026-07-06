Ličiš na uličnog lopova, koji krade patike po plaži u Ulcinju! Ivan Marinković zablistao sa svojim opisima, ovo je hit! (VIDEO)

Danas je posebno inspirisan.

Ivan Marinković je nastavio da rešeta učesnike na svojoj podeli budžeta, a sledeća na redu je Sofija Janićijević.

- Ne znam da li sam ja dužan kao Miličin drug da tebe i Terzu gazim, ali niko nikad ništa nije od mene zahtevao i znam da to Milici ne smeta. Moje mišljenje je da si ti jako kvarna osoba u najmanju ruku, tebi se otvaraju prilike, a ne smatram te preterano pametnom. Ti nabaciš onaj tvoj kvaran osmeh, kao uopšte nisi znala da će da se to desi. Ja ti zameram sve što si rekla za Barbaru. To znači da nisi imala nikad pravu ljubav prema Terzi. Ništa niste bolji od Bebice i Teodore, od Bore i Anastasiji i od Maje i Asmina. 15 puta ste se mirili, opraštali, pravdate nešto što ne može da se opravda. Ne mislim da neke stvari radiš namerno, kvarna jesi, ali ti se stvari otvaraju - rekao je Ivan i dodao:

- Da ne pričam o Milanu Stojičkoviću, o Viktoru, meni bi to bilo smešno, ne bi se okrenuo za tim. Odnos sa Terzom je katastrofa, naravno da ovo nije normalno, Terza tebe ne bi trebalo da pogleda u životu. Neću raći da zaslužuješ psovke koje ti je uputio, ali ono što si ti izgovorila Terzi i onako kako si se ponašala prema njemu, previše ti je oprostio - istakao je Marinković.

- Ovo je najinteresantnija podela budžeta, kao da si voditelj i čekam da nam pišeš kazne - rekla je Sofija.

- Murat, Ratmu... Tri hiljade. Ti si se provukao, ali u svakom rijalitiju treba da bude troje debelih, četvoro koji čiste, dvoje koji pevaju, ne znam koja je tvoja svrha ovde. Ti si belosvetski prevarant, imam njuh da ih prepoznam. Ličiš na uličnog lopova, onog na plaži u Ulcinju, da baciš peškir na patike i da ih odneseš - rekao je Ivan.

Autor: R.L.